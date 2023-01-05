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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ «УПРОЩЕНКУ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 102,4 МЛН РУБЛЕЙ
16:42 06.01.2023
В Витебской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 16786 плательщиков, из них количество организаций составляют 5411, индивидуальных предпринимателей – 11375.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-ноябрь 2022 года поступления в бюджет от применяющих УСН плательщиков составили 102,4 млн рублей, в том числе по организациям поступления составили 75,0 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – 27,4 млн рублей.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,5%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 48,5%.
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