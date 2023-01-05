ЭКОНОМИКА РБ

НА МТЗ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ 15 ТРАКТОРОВ С ДВИГАТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ

15:34 06.01.2023 В январе на МТЗ планируют изготовить 15 тракторов с двигателями российской сборки. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». «В январе 2023 года цех № 94 Минского тракторного завода планирует изготовить 15 тракторов BELARUS 3522 с двигателями российской сборки. Общий план по заводу – произвести около 3,3 тысячи единиц техники», - говорится в сообщении. Литейный цех №1 в первом месяце года намерен выпустить 2,7 тысячи тонн годного литья, а кузнечный – паковки для изготовления 180 трансмиссий.