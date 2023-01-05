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ЭКОНОМИКА РБ


НА МТЗ В ЯНВАРЕ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ 15 ТРАКТОРОВ С ДВИГАТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ


15:34 06.01.2023

В январе на МТЗ планируют изготовить 15 тракторов с двигателями российской сборки. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

«В январе 2023 года цех № 94 Минского тракторного завода планирует изготовить 15 тракторов BELARUS 3522 с двигателями российской сборки. Общий план по заводу – произвести около 3,3 тысячи единиц техники», - говорится в сообщении.

Литейный цех №1 в первом месяце года намерен выпустить 2,7 тысячи тонн годного литья, а кузнечный – паковки для изготовления 180 трансмиссий.
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