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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 9 ТЫС. ДОГОВОРОВ ПО НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ЗАКЛЮЧЕНО В БЕЛАРУСИ
14:55 06.01.2023
За три месяца работы новой системы накопительной пенсии в Беларуси заключено более 9 тысяч договоров. Об этом рассказала первый заместитель управляющего Фондом соцзащиты населения.
Наиболее активны женщины - их свыше 65%, и те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет. Около 72% выбрали тариф 3 плюс 3. Это значит - три процента платит сам работник и еще столько же за него - работодатель. Больше всего договоров оформлено в Минске.
Специалисты отмечают, что дополнительная накопительная пенсия не повлияет в будущем на размер социальной, которую получают все белорусы почтенного возраста. Ограничение на накопление только одно: если до выхода на пенсию осталось менее 3 лет.
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