Государственным комитетом по стандартизации Беларуси подведены итоги первого (национального) этапа конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг 2023 года (Премия СНГ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, финалистами от Беларуси определены восемь предприятий.

Так, в номинации «Производство продукции производственного назначения» ими стали: республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства; ОАО «КЕРАМИКА»; ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»; ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

В номинации «Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции» определены: ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»; ОАО «Слонимский мясокомбинат»; ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

В номинации «Производство товаров народного потребления» финалистом признано производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств-участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также внедрение эффективных методов менеджмента.

Претендентами на соискание Премии СНГ могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги, при условии: выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса; подтверждения ими должного качества продукции и (или) услуг в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса; осуществления экспорта продукции и (или) услуг в одно государство-участник СНГ и более.

Начиная с 2006 года, более 160 предприятий из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Украины приняли участие в данном конкурсе.

Предприятия нашей страны являются активными участниками данного конкурсного движения и всегда присутствуют в числе победителей. Так, за время проведения конкурса в нем участвовали 60 предприятий, из которых 34 были удостоены звания лауреата и дипломанта.