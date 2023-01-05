В Беларуси с 1 января 2024 года повысится уровень социальных гарантий гражданам по предоставлению пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам, так называемым больничным. Это предусмотрено постановлением правительства № 945 30 декабря 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, минимальный размер больничных теперь будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы (МЗП). В действующем порядке расчета – 50% БПМ в среднем на душу населения - 169,92 рубля.

Кроме того, увеличится размер больничных для граждан работающих 10 лет и более.

Так, для граждан, имеющих стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более, больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100% утраченного заработка. Для граждан со стажем менее 10 лет – больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80% утраченного заработка.

В действующей редакции пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни – 100%.

Для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100% утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились.

Увеличится также размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. В расчет будут включаться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.

В действующей редакции в расчет среднедневного заработка включаются только выплаты, связанные с трудовым результатом (в расчет не включаются единовременные выплаты – материальная помощь, пособие на оздоровление и др.) и только по текущему работодателю.

Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей. Работодатель на основании данных, предоставленных Фондом соцзащиты, рассчитает и выплатит пособие с учетом заработной платы со всех мест работы.

В действующей редакции – пособие назначается у каждого работодателя, с которым оформлены трудовые отношения на дату открытия больничного с учетом заработка у данного работодателя.

Право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

В действующих условиях пособие назначается только по тем местам работы, по которым работник предоставил документ, подтверждающий временную нетрудоспособность.

Предоставление указанных выше преференций для граждан и их нанимателей стало возможным за счет изменения подходов по определению расчетного периода для исчисления больничного.

Так, при определении расчетного периода будут учитываться календарные дни 18 месяцев (за исключением периодов простоев и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периодов временной нетрудоспособности и периодов получения иных социальных выплат).

Установленный расчетный период позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму больничного с учетом участия граждан в системе государственного социального страхования.

В действующей редакции – в расчете больничного учитываются 6 месяцев в период занятости.

Указанный комплекс изменений запланировано внедрить за счет организации централизованного расчета среднего заработка и продолжительности уплаты взносов на социальное страхование. Данные параметры будут рассчитываться органами Фонда соцзащиты на основании данных персонифицированного учета и предоставляться бухгалтерской службе по ее запросу через корпоративный портал Фонда.

Решение о централизации расчета минимизирует количество ошибок при расчете больничных бухгалтерскими службами организаций.

Ожидается, что нововведения позволят установить равные подходы по оплате больничных, в зависимости от участия граждан в системе государственного социального страхования, снизить нагрузку на бизнес при выполнении функций администрирования больничных (назначение и расчет пособия) и снизить количество ошибок бухгалтерских служб, допускаемых при расчете размеров больничных.