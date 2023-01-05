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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ СЕССИОННЫЕ ТОРГИ ПОЛИМЕРАМИ
12:53 06.01.2023
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 5 января 2023 года прошли первые сессионные торги полимерами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам торгов, продлившихся около двух часов, совершены 3 сделки по реализации 10 тыс. полиэтиленовых пакетов для упаковки пищевой продукции и 5 тыс. кв. м технической полимерной пленки.
В торгах приняли участие 15 компаний, покупателями выступили белорусские предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
«Как правило, первые торги дают участникам возможность попрактиковаться: продавцы и покупатели могут присмотреться друг к другу, обменяться встречными предложениями, наметить приемлемый уровень цен, и далеко не всегда дело доходит до реальных сделок. Результат пилотных торгов полимерами говорит о готовности белорусского бизнеса применять биржевой механизм в своей закупочной деятельности. Ожидается, что после завершения новогодних праздников торги полимерами будут проходить более активно, а количество участников увеличится», - прокомментировали в пресс-службе.
Торги полимерами проходят по понедельникам и средам по принципу обратного аукциона - на понижение цены.
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