В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 5 января 2023 года прошли первые сессионные торги полимерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам торгов, продлившихся около двух часов, совершены 3 сделки по реализации 10 тыс. полиэтиленовых пакетов для упаковки пищевой продукции и 5 тыс. кв. м технической полимерной пленки.

В торгах приняли участие 15 компаний, покупателями выступили белорусские предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

«Как правило, первые торги дают участникам возможность попрактиковаться: продавцы и покупатели могут присмотреться друг к другу, обменяться встречными предложениями, наметить приемлемый уровень цен, и далеко не всегда дело доходит до реальных сделок. Результат пилотных торгов полимерами говорит о готовности белорусского бизнеса применять биржевой механизм в своей закупочной деятельности. Ожидается, что после завершения новогодних праздников торги полимерами будут проходить более активно, а количество участников увеличится», - прокомментировали в пресс-службе.

Торги полимерами проходят по понедельникам и средам по принципу обратного аукциона - на понижение цены.