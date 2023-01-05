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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РЯД ИНВЕСТОРОВ НЕ СПЕШИТ ВКЛАДЫВАТЬ СРЕДСТВА В РЕМОНТ ПРИОБРЕТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
12:42 06.01.2023
КГК Витебской области проверил, как неиспользуемое госимущество, приобретенное за одну базовую величину, вовлекается в хозяйственный оборот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, результаты проверки показали, что ряд инвесторов не выполняет условия договоров купли-продажи объектов госсобственности за одну базовую величину в части начала их эксплуатации. В итоге здания разрушаются и приходят в неудовлетворительное состояние.
КГК также установил, что в некоторых райисполкомах не принимаются действенные меры по возврату в коммунальную собственность таких объектов недвижимости.
Например, здания школ в двух деревнях Лиозненского района долгое время оставались у покупателей, которые не вкладывали средства в ремонт объектов. Аналогичные факты установлены в Бешенковичском, Городокском, Глубокском, Миорском и Оршанском районах.
Комитетом госконтроля Витебской области предложено райисполкомам принять меры по недопущению подобного.
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