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ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ЗАКУПИЛ ПЯТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
12:21 06.01.2023
Оршанский инструментальный завод закупил пять шлифовальных центров, оснащенных роботизированными манипуляторами. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно информации, оборудование смонтировано, подведены необходимые коммуникации. Впереди ввод в эксплуатацию.
Это передовое высокоэффективное оборудование. Для обслуживания пяти станков требуется один оператор. Его задача — подвезти лоток с заготовками к рабочей зоне. Роботизированные манипуляторы сами забирают и подают изделия на обработку.
Шлифовальные центры размещены в термоконстантном помещении участка механической обработки высокоточного инструмента. Станки будут использовать для шлифовки сверл, метчиков из быстрорежущей стали и твердого сплава.
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