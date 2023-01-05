Оршанский инструментальный завод закупил пять шлифовальных центров, оснащенных роботизированными манипуляторами. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно информации, оборудование смонтировано, подведены необходимые коммуникации. Впереди ввод в эксплуатацию.

Это передовое высокоэффективное оборудование. Для обслуживания пяти станков требуется один оператор. Его задача — подвезти лоток с заготовками к рабочей зоне. Роботизированные манипуляторы сами забирают и подают изделия на обработку.

Шлифовальные центры размещены в термоконстантном помещении участка механической обработки высокоточного инструмента. Станки будут использовать для шлифовки сверл, метчиков из быстрорежущей стали и твердого сплава.