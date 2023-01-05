|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛИ НА $131,8 МЛН
12:05 06.01.2023
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2023 года, по предварительным данным, составили $7929,5 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Нацбанка данные.
В декабре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $131,8 млн после роста в ноябре на $207,9 млн.
В целом по итогам 2022 года международные резервные активы снизились на $495,4 млн, или на 5,8%.
Нацбанк Беларуси с августа 2022 года официально не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
Курсы в банках
на 06.01.2023
Конвертация в банках
на 06.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте