Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2023 года, по предварительным данным, составили $7929,5 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Нацбанка данные.

В декабре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $131,8 млн после роста в ноябре на $207,9 млн.

В целом по итогам 2022 года международные резервные активы снизились на $495,4 млн, или на 5,8%.

Нацбанк Беларуси с августа 2022 года официально не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.