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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
11:17 06.01.2023
Комитет государственного контроля Беларуси с 11 по 13 января 2023 года проведет «горячую линию» по вопросам нарушения природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, обратиться на «горячую линию» можно будет с 9:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 222-62-90.
Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, сбросе сточных вод и других нарушениях.
Принимается также информация о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.
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