Комитет государственного контроля Беларуси с 11 по 13 января 2023 года проведет «горячую линию» по вопросам нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, обратиться на «горячую линию» можно будет с 9:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 222-62-90.

Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, сбросе сточных вод и других нарушениях.

Принимается также информация о состоянии территорий животноводческих ферм, лесных земель, полигонов и закрытых мини-полигонов ТКО, промышленных и внутрихозяйственных карьеров.