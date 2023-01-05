Программа переподготовки «дизайн графический» стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия направлены на формирование у обучающихся основных умений и навыков графического дизайна, базового инструментария современного дизайнера, а также для проектирования и создания визуальных образов, подлежащих воспроизведению средствами полиграфии, кино, телевидения.

Приглашаются специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. По окончании обучения слушатели получат диплом о переподготовке государственного образца с присвоением квалификации «дизайнер».

Срок обучения – 16 месяцев. Занятия организуют в очном формате в вечернее время на базе Института бизнеса БГУ.

Документы принимаются по адресу: Минск, ул. Московская 15а, каб. 35.

Старт обучения 14 февраля.