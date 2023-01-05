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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИЙ» СТАРТУЕТ В БГУ
11:09 06.01.2023
Программа переподготовки «дизайн графический» стартует в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия направлены на формирование у обучающихся основных умений и навыков графического дизайна, базового инструментария современного дизайнера, а также для проектирования и создания визуальных образов, подлежащих воспроизведению средствами полиграфии, кино, телевидения.
Приглашаются специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. По окончании обучения слушатели получат диплом о переподготовке государственного образца с присвоением квалификации «дизайнер».
Срок обучения – 16 месяцев. Занятия организуют в очном формате в вечернее время на базе Института бизнеса БГУ.
Документы принимаются по адресу: Минск, ул. Московская 15а, каб. 35.
Старт обучения 14 февраля.
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