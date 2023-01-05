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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ В 6,5 РАЗА В 2022 ГОДУ
10:42 06.01.2023
Белорусская железная дорога в 2022 году обеспечила отправку на экспорт из Беларуси в Китай 988 контейнерных поездов с продукцией белорусских предприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по предварительным итогам работы объем экспортных перевозок грузов в составе контейнерных поездов составил порядка 120 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), что в 6,5 раза больше, чем в 2021 году. Основной объем перевозок составляет продукция деревообрабатывающих предприятий, удобрения и молочная продукция.
Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для Белорусской железной дороги.
Сегодня, благодаря эффективному взаимодействию со всеми участниками рынка транспортных услуг и деловым контактам, доставка продукции белорусских предприятий в Китай обеспечивается в течение двух недель как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку страны, включая услугу «последней мили».
Особое внимание в 2023 году будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции субъектов хозяйствования Республики Беларусь на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай и страны ЕАЭС.
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