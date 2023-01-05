ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ПРИСТУПИЛИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОГРАНКОНТРОЛЯ ЕЩЕ В ТРЕХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА


10:06 06.01.2023

С января 2023 года сотрудники таможенных органов приступили к выполнению отдельных функций органов пограничной службы в железнодорожном пункте пропуска «Брест» и двух автодорожных «Урбаны» и «Брузги» (в настоящее время движение не осуществляется в связи с закрытием сопредельного пункта пропуска).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в целом должностные лица таможенных органов уже выполняют отдельные функции пограничного контроля в 15 пунктах пропуска. До конца 2023 года такие функции будут переданы сотрудникам таможен еще в 5-ти.

В данных пунктах пропуска в обязанности таможенников, помимо осуществления таможенных операций, входит проверка документов водителей грузовых транспортных средств, членов поездных бригад и экипажей воздушных судов, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил транзитного проезда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
валюта курс
EUR 2.8943
USD 2.7274
RUB 3.8147
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7287 +0.0013
RUB 3.8139 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8750
USD 2.7230 2.7380
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0550
EUR/RUB 74.5000 101.0000
USD/RUB 71.5000 96.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте