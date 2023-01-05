С января 2023 года сотрудники таможенных органов приступили к выполнению отдельных функций органов пограничной службы в железнодорожном пункте пропуска «Брест» и двух автодорожных «Урбаны» и «Брузги» (в настоящее время движение не осуществляется в связи с закрытием сопредельного пункта пропуска).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в целом должностные лица таможенных органов уже выполняют отдельные функции пограничного контроля в 15 пунктах пропуска. До конца 2023 года такие функции будут переданы сотрудникам таможен еще в 5-ти.

В данных пунктах пропуска в обязанности таможенников, помимо осуществления таможенных операций, входит проверка документов водителей грузовых транспортных средств, членов поездных бригад и экипажей воздушных судов, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил транзитного проезда.