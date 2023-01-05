|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ПРИСТУПИЛИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОГРАНКОНТРОЛЯ ЕЩЕ В ТРЕХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
10:06 06.01.2023
С января 2023 года сотрудники таможенных органов приступили к выполнению отдельных функций органов пограничной службы в железнодорожном пункте пропуска «Брест» и двух автодорожных «Урбаны» и «Брузги» (в настоящее время движение не осуществляется в связи с закрытием сопредельного пункта пропуска).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в целом должностные лица таможенных органов уже выполняют отдельные функции пограничного контроля в 15 пунктах пропуска. До конца 2023 года такие функции будут переданы сотрудникам таможен еще в 5-ти.
В данных пунктах пропуска в обязанности таможенников, помимо осуществления таможенных операций, входит проверка документов водителей грузовых транспортных средств, членов поездных бригад и экипажей воздушных судов, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил транзитного проезда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
Курсы в банках
на 06.01.2023
Конвертация в банках
на 06.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте