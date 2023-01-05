В Беларуси для полевых работ в 2023 году задействуют 212 тыс. единиц сельскохозтехники. Об этом сообщил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович.

«Вся техника должна быть в строю к 1 апреля. Планируется подготовить 212 тыс. единиц с/х техники, которая будет участвовать в технологическом процессе. В первую очередь обращается внимание на технику, которая будет задействована в весенней посевной кампании, уборочной кампании, а также в заготовке кормов», – рассказал он.

По его словам, сейчас оценивается техническое состояние машин. В каждой области сформирован свой машинно-тракторный парк. По всей Беларуси созданы ремонтные предприятия, которые используются, если у организаций нет возможности отремонтировать технику самостоятельно. В этом участвуют также производители, в том числе Гомсельмаш, Амкодор и МТЗ.