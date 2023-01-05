|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА БУТБ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ В 4,3 РАЗА
18:00 05.01.2023
Продажи стройматериалов для внутреннего рынка в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2022 году выросли в 4,3 раза до 104,5 млн BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за IV квартал 2022 г. объем сделок с цементом составил 201,5 тыс. т. Таким образом, через биржу прошло около 25% всего цемента, произведенного в Беларуси. При этом совокупный объем продаж данной продукции в 2022 г. составил 531,6 тыс. т, или в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Сделки совершила 91 организация государственной и частной форм собственности, в то время как в 2021 г. число активных участников торгов было менее 30.
В течение всего прошлого года особое внимание уделялось привлечению на торги предприятий строительной отрасли. Благодаря этому даже в ноябре-декабре 2022 г., в так называемый «низкий сезон», продажи цемента и других стройматериалов показали рост.
Например, объем биржевых сделок со стеновыми блоками из ячеистого бетона в IV квартале почти в 2 раза превысил показатель трех предыдущих кварталов: 54,7 тыс. куб. м против 30 тыс. куб. м. Покупателями выступили 54 организации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
Курсы в банках
на 05.01.2023
Конвертация в банках
на 05.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте