Продажи стройматериалов для внутреннего рынка в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2022 году выросли в 4,3 раза до 104,5 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за IV квартал 2022 г. объем сделок с цементом составил 201,5 тыс. т. Таким образом, через биржу прошло около 25% всего цемента, произведенного в Беларуси. При этом совокупный объем продаж данной продукции в 2022 г. составил 531,6 тыс. т, или в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Сделки совершила 91 организация государственной и частной форм собственности, в то время как в 2021 г. число активных участников торгов было менее 30.

В течение всего прошлого года особое внимание уделялось привлечению на торги предприятий строительной отрасли. Благодаря этому даже в ноябре-декабре 2022 г., в так называемый «низкий сезон», продажи цемента и других стройматериалов показали рост.

Например, объем биржевых сделок со стеновыми блоками из ячеистого бетона в IV квартале почти в 2 раза превысил показатель трех предыдущих кварталов: 54,7 тыс. куб. м против 30 тыс. куб. м. Покупателями выступили 54 организации.