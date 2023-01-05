ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА БУТБ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ В 4,3 РАЗА


18:00 05.01.2023

Продажи стройматериалов для внутреннего рынка в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2022 году выросли в 4,3 раза до 104,5 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за IV квартал 2022 г. объем сделок с цементом составил 201,5 тыс. т. Таким образом, через биржу прошло около 25% всего цемента, произведенного в Беларуси. При этом совокупный объем продаж данной продукции в 2022 г. составил 531,6 тыс. т, или в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Сделки совершила 91 организация государственной и частной форм собственности, в то время как в 2021 г. число активных участников торгов было менее 30.

В течение всего прошлого года особое внимание уделялось привлечению на торги предприятий строительной отрасли. Благодаря этому даже в ноябре-декабре 2022 г., в так называемый «низкий сезон», продажи цемента и других стройматериалов показали рост.

Например, объем биржевых сделок со стеновыми блоками из ячеистого бетона в IV квартале почти в 2 раза превысил показатель трех предыдущих кварталов: 54,7 тыс. куб. м против 30 тыс. куб. м. Покупателями выступили 54 организации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
валюта курс
EUR 2.8943
USD 2.7274
RUB 3.8147
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7287 +0.0013
RUB 3.8139 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8700
USD 2.7210 2.7290
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0590
EUR/RUB 74.5000 100.0000
USD/RUB 71.5000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте