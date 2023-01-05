Ситуация с товарным обеспечением в регионе стабильная. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.

По его словам, за последнюю неделю 2022 года в Гомельской области обследовано 2530 объектов торговли на предмет соблюдения порядка ценообразования. В результате нарушения норм постановления № 713 установлены в 3 объектах, законодательства о торговле – в 10, еще в 3 зафиксирована продукция с истекшим сроком реализации.

По фактам нарушения направлены соответствующие запросы. Остальным субъектам торговли, нарушившим законодательство, вынесены рекомендации для устранения нарушений.

Все 6995 торговых объектов региона, которым необходимо было согласовать перечни товаров обязательных к наличию для реализации в магазине, получили согласование.