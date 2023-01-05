ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЯВЛЯЮТ О СТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ С ТОВАРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В РЕГИОНЕ


17:55 05.01.2023

Ситуация с товарным обеспечением в регионе стабильная. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.

По его словам, за последнюю неделю 2022 года в Гомельской области обследовано 2530 объектов торговли на предмет соблюдения порядка ценообразования. В результате нарушения норм постановления № 713 установлены в 3 объектах, законодательства о торговле – в 10, еще в 3 зафиксирована продукция с истекшим сроком реализации.

По фактам нарушения направлены соответствующие запросы. Остальным субъектам торговли, нарушившим законодательство, вынесены рекомендации для устранения нарушений.

Все 6995 торговых объектов региона, которым необходимо было согласовать перечни товаров обязательных к наличию для реализации в магазине, получили согласование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
валюта курс
EUR 2.8943
USD 2.7274
RUB 3.8147
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7287 +0.0013
RUB 3.8139 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8700
USD 2.7210 2.7290
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0590
EUR/RUB 74.5000 100.0000
USD/RUB 71.5000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте