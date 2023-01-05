Беларусь кратно наращивает железнодорожные грузоперевозки в Китай. Это отметил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По его словам, в 2022 году было отправлено 988 контейнерных поездов в Китай. Перевезено более миллиона тонн калийных удобрений. Среди грузов также это пиломатериалы, сухое молоко и ряд других товаров.

«Здесь у нас устойчивый рост, практически кратный. Плюс еще поток, который сегодня движется через Беларусь в контейнерных поездах: Западная Европа - Китай», - рассказал глава Минтранса.

Он отметил, что в целом перевозка внешнеторговых грузов, внутренние перевозки - это та задача, которую будет решаться в первоочередном порядке для обеспечения экономики страны.

«Безусловно, Белорусская железная дорога нацелена и на перевозку пассажиров, на повышение качества услуг», – резюмировал он.