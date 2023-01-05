|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ КРАТНО НАРАЩИВАЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КИТАЙ
17:43 05.01.2023
Беларусь кратно наращивает железнодорожные грузоперевозки в Китай. Это отметил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
По его словам, в 2022 году было отправлено 988 контейнерных поездов в Китай. Перевезено более миллиона тонн калийных удобрений. Среди грузов также это пиломатериалы, сухое молоко и ряд других товаров.
«Здесь у нас устойчивый рост, практически кратный. Плюс еще поток, который сегодня движется через Беларусь в контейнерных поездах: Западная Европа - Китай», - рассказал глава Минтранса.
Он отметил, что в целом перевозка внешнеторговых грузов, внутренние перевозки - это та задача, которую будет решаться в первоочередном порядке для обеспечения экономики страны.
«Безусловно, Белорусская железная дорога нацелена и на перевозку пассажиров, на повышение качества услуг», – резюмировал он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2023
Курсы в банках
на 05.01.2023
Конвертация в банках
на 05.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте