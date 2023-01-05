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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» В 2022 ГОДУ ВОЗРОСЛА ПОЧТИ НА 80%
16:49 05.01.2023
Чистая прибыль холдинга «Белресурсы», по оперативным данным, в 2022 году возросла почти на 80%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта к 2021 году превысил 125%, прибыли от реализации – 128%.
При этом достигнут почти двукратный рост и объемов производства продукции. Наиболее весомый вклад в достигнутые по холдингу результаты внесли ОАО «Белхим», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Гомельхимторг», ОАО «Медпласт» и другие.
Окончательные итоги работы организаций холдинга «Белресурсы» за 2022 год с ориентиром на сохранение достигнутой динамики и в 2023 году будут рассмотрены на заседаниях наблюдательных советов обществ и дирекции управляющей компании холдинга «Белресурсы».
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