Чистая прибыль холдинга «Белресурсы», по оперативным данным, в 2022 году возросла почти на 80%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта к 2021 году превысил 125%, прибыли от реализации – 128%.

При этом достигнут почти двукратный рост и объемов производства продукции. Наиболее весомый вклад в достигнутые по холдингу результаты внесли ОАО «Белхим», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Гомельхимторг», ОАО «Медпласт» и другие.

Окончательные итоги работы организаций холдинга «Белресурсы» за 2022 год с ориентиром на сохранение достигнутой динамики и в 2023 году будут рассмотрены на заседаниях наблюдательных советов обществ и дирекции управляющей компании холдинга «Белресурсы».