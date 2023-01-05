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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ТАКСИ НА ВЫПЛАТУ ДОХОДОВ ИСПОЛЬЗОВАЛ НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ БЕЗ ОПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
16:10 05.01.2023
Могилевское общество с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А»), которое занимается пассажирскими перевозками автомобилями-такси, в течение 2 квартала 2022 года на выплату доходов своим работникам использовало наличную выручку в сумме 75,3 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции по Могилевской области, подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.
Факты нарушений выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе мероприятий камерального контроля.
В адрес ООО «А» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.
ООО «А» уведомление было исполнено и с сумм выплаченных доходов исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог в сумме 9,8 тыс. рублей.
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