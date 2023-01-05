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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ПОРТ В РОССИИ СВОИМИ СИЛАМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
15:27 05.01.2023
Беларусь планирует построить порт в России своими силами с привлечением кредитных ресурсов. Об этом сообщил глава Минтранса Алексей Авраменко.
"Речь в первую очередь идет о том, чтобы мы осуществляли его функции как государственного порта. Соответственно, контролировали заход судов и имели гарантированное место, откуда бы могли отправлять белорусские экспортные грузы, а также развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов. То есть это комплексный вопрос, который еще требует более детального изучения с точки зрения экономики проекта. Потому что строительство порта - достаточно дорогостоящая тематика», – сказал он.
По словам министра, в прошлом году между Беларусью и Россией подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. Для поставки белорусских грузов задействовано 19 российских портов.
«Объемы определены на 2023 год. Определены порты, которые будут задействованы. Главная задача - нарастить эти объемы и посмотреть по качеству, цене конечной перевалки, будь то калийных удобрений либо нефтепродуктов. Но проблем с организационной точки зрения на российской территории сегодня нет», - подчеркнул Алексей Авраменко.
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