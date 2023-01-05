Беларусь планирует построить порт в России своими силами с привлечением кредитных ресурсов. Об этом сообщил глава Минтранса Алексей Авраменко.

"Речь в первую очередь идет о том, чтобы мы осуществляли его функции как государственного порта. Соответственно, контролировали заход судов и имели гарантированное место, откуда бы могли отправлять белорусские экспортные грузы, а также развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов. То есть это комплексный вопрос, который еще требует более детального изучения с точки зрения экономики проекта. Потому что строительство порта - достаточно дорогостоящая тематика», – сказал он.

По словам министра, в прошлом году между Беларусью и Россией подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. Для поставки белорусских грузов задействовано 19 российских портов.

«Объемы определены на 2023 год. Определены порты, которые будут задействованы. Главная задача - нарастить эти объемы и посмотреть по качеству, цене конечной перевалки, будь то калийных удобрений либо нефтепродуктов. Но проблем с организационной точки зрения на российской территории сегодня нет», - подчеркнул Алексей Авраменко.