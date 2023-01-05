Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в Беларуси в декабре 2022 года составили 1683 единицы, что на 62% меньше прошлого года, когда было продано 4372 автомобиля.

Как сообщается на сайте Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), по итогам 12 месяцев 2022 года дилерами БАА продано 17 234 автомобиля, из них легковых — 14 843.

При этом по отношению к ноябрю нынешнего года белорусский авторынок показал рост на 82%. Лидерство на рынке удерживает отечественная марка Geely – в прошлом месяце было продано рекордные для этого года 1158 автомобилей данной марки. По итогам года тройка лидеров на белорусском рынке выглядит следующим образом: Geely 4355, Lada - 3782, Kia - 1462.

Все последние годы большая часть белорусский авторынок формировалась за счет автомобилей российского производства.

«В 2022 году, учитывая уход ведущих мировых брендов с российского рынка и заморозку производства популярных собираемых в России моделей, белорусские дилеры решали вопрос с формированием новой модельной линейке и перенаправлением поставок. Этот процесс будет продолжаться и в 2023 г. и результаты каждой из марок представленных в Беларуси будут во многом зависеть от того как быстро и безболезненно смогут представители белорусского автобизнеса организовать поставку таких моделей», - говорится в сообщении БАА.