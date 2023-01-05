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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ И БГМУ РАБОТАЮТ НАД ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ДЕРМАТОЛОГОВ


14:15 05.01.2023

Студенты БГУ и БГМУ разрабатывают приложение для врачей-дерматологов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, проект ориентирован на помощь в лечении атопического дерматита. Сейчас оценка состояния пациентов проводится по нескольким индексам. Самый распространенный ScorAD разработан в 1993 году и указывает на степень тяжести болезни. Он учитывает площадь поражения кожи, сумму уровней интенсивности симптомов заболевания, субъективных оценок сна и интенсивности зуда по визуальной аналоговой шкале. Позже ученые начали перевод индекса в цифровой формат. Созданы несколько приложений и электронных анкет, где пациенты могут самостоятельно отмечать свои симптомы.

Белорусские студенты предлагают программу в формате дневника пациента. Пользователю нужно ежедневно отвечать на опросники по динамике состояния и размещать фотографии пораженных участков кожи. От конкурентов приложение отличается максимальной объективностью подсчета. Она достигается путем использования искусственного интеллекта, который обрабатывает полученные данные. По задумке разработчиков, использование приложения должно стать привычкой. Для этого создан удобный интерфейс с понятными функциями и продуманным алгоритмом.

На данный момент разработаны вопросы и дизайн программы. В ближайшее время планируется расширить функционал.

Автором новации выступила пятикурсница БГМУ Мария Кривоносова. Вопросы составляют будущие медики Алина Ладутько, Ксения Карпочева, Наталья Громович и Элин Безденко. Над технической частью работают третьекурсники ФПМИ БГУ: интерфейс создала Юлия Похловская, Андрей Кунцевич запрограммировал нейросеть, а Егор Фокин разрабатывает программу. Третьекурсницы юридического факультета БГУ Мария Дрозд и Надежда Бабенко занимаются правовыми вопросами приложения.

Разработка студентов получила высокую оценку экспертов, победив в конкурсе инновационных проектов INNSTART BSU. Команда получила грант на реализацию и развитие своей инициативы от ведущей интернет-компании.
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