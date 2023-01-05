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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТА НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ КВАРТИР В 2023 ГОДУ НЕ БУДЕТ - МНС


13:45 05.01.2023

Министерство по налогам и сборам Беларуси прокомментировало повышение в 2023 году налога на первую квартиру в связи с «распространением в ряде СМИ информации о повышении с 1 января 2023 года налога на квартиры на 11%».

Напомним, в этом году были внесены изменения в Налоговый кодекс и одним из нововведений является пересмотр налога на первую квартиру.

«Законодательством предусмотрено повышение с 2023 года расчетной стоимости 1 кв. м квартир на 10-11%. С 2023 года этот размер составляет от 500 до 900 рублей за 1 кв. м в зависимости от расположения квартиры, что в несколько раз меньше рыночной стоимости», - говорится в комментарии МНС.

Далее ведомство поясняет, как изменится сумма налога на примере: «Налог на недвижимость за квартиру = площадь квартиры * расчетная стоимость 1 кв. м * 0,1% (ставка налога). Иными словами, при увеличении расчетной стоимости квартиры в Минске с 810 до 900 рублей за 1 кв. м, налог за квартиру площадью 50 кв. м увеличится на 4,50 рублей (с 40,50 до 45,0 рублей)».

МНС обращает внимание, что собственники квартир увидят такое увеличение практически через 2 года, а именно к 15 ноября 2024 года, когда наступит срок уплаты налога на недвижимость за 2023 год.

В 2023 году налоговые органы будут исчислять доплату налога на недвижимость за 2022 год. Расчет налога будет производиться исходя из расчетной стоимости 1 кв. м недвижимости, действующей на 2022 год, т.е. исходя из стоимости 810 рублей для Минска.

Именно по этой стоимости производилось исчисление в 2022 году авансового платежа по налогу на недвижимость за 2022 год.

«Таким образом, в 2023 году роста налога на недвижимость за 2022 год в отношении квартир не будет», - заверяет МНС.
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