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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ТРЕБУЕТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК


12:36 05.01.2023

В 2022 году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Но это не повод расслабляться, так как нужно наращивать объемы экспортных поставок. Об этом Лукашенко заявил 5 января на совещании по экспорту белорусских товаров.

"Мы собрались, чтобы обсудить вопросы экспорта белорусской продукции. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он уточнил, что значит "поштучно".

"Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно ориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в связи с попытками "удушить" Беларусь в прошлом году санкциями была нарушена сложившаяся логистика. Пришлось искать новые логистические пути.

"Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты", - сказал Лукашенко.
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