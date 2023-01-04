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ЭКОНОМИКА РБ


В РУП «БЕЛПОЧТА» РАССКАЗАЛИ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 6 И 7 ЯНВАРЯ


12:17 05.01.2023

В РУП «Белпочта» рассказали о режиме работы объектов почтовой связи 6 и 7 января2023 года.

Согласно информации, 6 января городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.

7 января работают объекты почтовой связи, с перечнем которых можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в связи с выходными и праздничными днями изменяются условия приема внутренних отправлений ускоренной почты.

Так, в объектах почтовой связи Минска:

6 января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Борисов, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 7 января.

7 января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Глубокое, Новополоцк, Витебск, Орша, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 8 января.

Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений ускоренной почты может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки.

Возможность приема в объектах почтовой связи (ОПС) Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре 154.

В объектах почтовой связи областей:

января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 7 января.

Возможность приема в ОПС областей 7 января 2023 можно уточнить в ОПС места отправки.
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