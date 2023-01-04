|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В РУП «БЕЛПОЧТА» РАССКАЗАЛИ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 6 И 7 ЯНВАРЯ
12:17 05.01.2023
В РУП «Белпочта» рассказали о режиме работы объектов почтовой связи 6 и 7 января2023 года.
Согласно информации, 6 января городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.
7 января работают объекты почтовой связи, с перечнем которых можно ознакомиться здесь.
Кроме того, в связи с выходными и праздничными днями изменяются условия приема внутренних отправлений ускоренной почты.
Так, в объектах почтовой связи Минска:
6 января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Борисов, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 7 января.
7 января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Глубокое, Новополоцк, Витебск, Орша, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 8 января.
Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений ускоренной почты может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки.
Возможность приема в объектах почтовой связи (ОПС) Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре 154.
В объектах почтовой связи областей:
января 2023 прием осуществляется только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 7 января.
Возможность приема в ОПС областей 7 января 2023 можно уточнить в ОПС места отправки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
Курсы в банках
на 05.01.2023
Конвертация в банках
на 05.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте