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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ В IV КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
11:41 05.01.2023
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в IV квартале 2022 года снизилась стоимость изделий из черных металлов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем котировки в белорусских рублях упали на 8%, а по сравнению с концом 2021 года – более чем на 10%.
Такая динамика соответствует тенденциям на внутреннем рынке основного поставщика металлопродукции в Беларусь - России - и обусловлена корректировкой прейскурантов крупнейших производителей.
Наибольшее снижение цен зафиксировано в сегменте стальной арматуры и катанки - до 1,300-1,900 BYN/т.
Уголок и швеллер в зависимости от марки и типоразмера стоили в пределах 1,560-4,350 BYN/т.
Вследствие устойчивого спроса на листовой прокат его доля в общем объеме реализации по сравнению с III кварталом 2022 г. увеличилась с 30% до 40% (более 33 тыс. т в натуральном выражении). Горячекатаный лист продавался по 1.400-2.900 BYN/т, холоднокатаный и оцинкованный - по 2,100-3,300 BYN/т (в среднем на 4-6% дешевле).
По мнению аналитиков БУТБ, в ближайшей перспективе сохранится нисходящий тренд. Этому будет способствовать продолжающаяся рецессия на мировом рынке стали и низкий спрос со стороны основных потребителей.
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