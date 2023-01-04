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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ ДОСТИГ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МИНИМУМА В ДЕКАБРЕ
11:10 05.01.2023
В декабре 2022 года спрос на аренду квартир в Минске продолжил падать и достиг четырехлетнего минимума.
Как пишет Realt.by, количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь декабрь в базе фигурировало на 1,5% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: 1- и 3-комнатных квартир стало больше на 2% в обоих случаях, «двушек» — на 1,4%
Традиционно в декабре активность по поиску съемного жилья в Минске снижается. 2022 год не был исключением: по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» сократилось на 13%. Текущий уровень спроса на квартиры в аренду является минимальным за последние 4 года.
За последний месяц 2022 года цены на аренду квартир в столице снизились по всем сегментам и выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $259 (снижение на 1,2%); 2-комнатные квартиры — $318 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $401 (снижение на 0,3%).
Сложившийся уровень цен аренды в декабре на 5-6% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0,11 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 5%. На данный момент аренда позволяет заработать почти в 1,2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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