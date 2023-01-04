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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» УСТАНОВИЛО НОВЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД В ФИЛИАЛЕ «НПС «ПИНСК»
10:48 05.01.2023
В филиале «НПС «Пинск» реализован проект модернизации системы управления электроприводами магистральных насосных агрегатов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в рамках выполненных работ установлен частотно-регулируемый привод для управления насосными агрегатами № 2 и № 4 насосной станции НС № 2.
Система частотно-регулируемого привода обеспечивает плавный пуск и расширяет перечень доступных эффективных режимов транспортировки нефти по МТ «Мозырь-Брест».
Новое оборудование имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, повышенный коэффициент полезного действия и позволяет снизить ежегодные затраты на электроэнергию, используемую для обеспечения транспорта нефти.
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