В Минской области отмечается заметная активность плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области.

В частности, за три дня наступившего 2023 года 780 плательщиков уже проинформировали налоговые органы Минской области о применении налога на профессиональный доход.