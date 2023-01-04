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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗАМЕТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
09:39 05.01.2023
В Минской области отмечается заметная активность плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области.
В частности, за три дня наступившего 2023 года 780 плательщиков уже проинформировали налоговые органы Минской области о применении налога на профессиональный доход.
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