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ЭКОНОМИКА РБ


МНС ПОЯСНИЛО ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «ТУССОН»


17:44 04.01.2023

Министерство по налогам и сборам пояснило вопросы использования кассового оборудования ООО «Туссон».

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, с целью урегулирования вопросов, связанных со сбоем в работе программного обеспечения кассового оборудования, субъектам торговли разрешается использовать кассовое оборудование ООО «Туссон»:

с откорректированным программным обеспечением – до проведения экспертизы кассового оборудования;

с неоткорректированным программным обеспечением – до 1 февраля 2023 г.;

без установленных средств контроля – до 1 марта 2023 г.;

использовать до 1 февраля 2023 г. в торговых объектах с торговой площадью 200 квадратных метров и более кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара;

перемещать кассовое оборудование между торговыми объектами субъекта торговли и использовать его при условии представления не позднее 1 февраля 2023 г. в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» заявки для внесения в систему контроля кассового оборудования сведений об изменении места его установки и использования.
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