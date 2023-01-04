Министерство по налогам и сборам пояснило вопросы использования кассового оборудования ООО «Туссон».

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, с целью урегулирования вопросов, связанных со сбоем в работе программного обеспечения кассового оборудования, субъектам торговли разрешается использовать кассовое оборудование ООО «Туссон»:

с откорректированным программным обеспечением – до проведения экспертизы кассового оборудования;

с неоткорректированным программным обеспечением – до 1 февраля 2023 г.;

без установленных средств контроля – до 1 марта 2023 г.;

использовать до 1 февраля 2023 г. в торговых объектах с торговой площадью 200 квадратных метров и более кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара;

перемещать кассовое оборудование между торговыми объектами субъекта торговли и использовать его при условии представления не позднее 1 февраля 2023 г. в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» заявки для внесения в систему контроля кассового оборудования сведений об изменении места его установки и использования.