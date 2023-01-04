ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР» ОШТРАФОВАЛИ НА БОЛЕЕ 147 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ


16:29 04.01.2023

При проверке ЗАО «Бобруйский бровар» главным управлением МАРТ по Могилевской области выявлен факт реализации детского питания по завышенным ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с октября 2020 г. по май 2021 г. при оптовой поставке в торговые сети республики пюре, соков и нектаров «Бамболина», соков и нектаров «Сочный» общество вместо установленной предельной максимальной надбавки 15% применяло оптовую надбавку до 25%.

За допущенное нарушение экономическим судом Могилевской области ЗАО «Бобруйский бровар» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в однократном размере необоснованно полученной выручки (147,6 тыс. рублей). Постановление вступило в законную силу, обществом не обжаловалось.

Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.

Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (часть 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
валюта курс
EUR 2.8575
USD 2.7088
RUB 3.8242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8935 0
USD 2.7274 +0.0186
RUB 3.8147 -0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8600
USD 2.7180 2.7290
RUB 2.8000 3.8150
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0590
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте