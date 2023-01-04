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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР» ОШТРАФОВАЛИ НА БОЛЕЕ 147 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
16:29 04.01.2023
При проверке ЗАО «Бобруйский бровар» главным управлением МАРТ по Могилевской области выявлен факт реализации детского питания по завышенным ценам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с октября 2020 г. по май 2021 г. при оптовой поставке в торговые сети республики пюре, соков и нектаров «Бамболина», соков и нектаров «Сочный» общество вместо установленной предельной максимальной надбавки 15% применяло оптовую надбавку до 25%.
За допущенное нарушение экономическим судом Могилевской области ЗАО «Бобруйский бровар» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в однократном размере необоснованно полученной выручки (147,6 тыс. рублей). Постановление вступило в законную силу, обществом не обжаловалось.
Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.
Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (часть 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
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