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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГКНТ ПРОВЕДЕТ В ЯНВАРЕ СЕРИЮ ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
15:51 04.01.2023
Руководство Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) проведет в январе серию прямых телефонных линий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский ответит на вопросы граждан 7 и 21 января с 9.00 до 12.00 по номеру телефона (+375-017) 379-07-62.
Председатель ГКНТ Сергей Шлычков проведет прямую телефонную линию 14 января с 09:00 до 12:00 по номеру телефона (+375-017) 379-7-60.
Заместителю председателя ГКНТ Татьяне Столяровой граждане могут задать волнующие их вопросы 28 января с 9.00 до 12.00 по номеру телефона (+ 375-017) 377-15-54.
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