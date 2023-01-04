Руководство Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) проведет в январе серию прямых телефонных линий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский ответит на вопросы граждан 7 и 21 января с 9.00 до 12.00 по номеру телефона (+375-017) 379-07-62.

Председатель ГКНТ Сергей Шлычков проведет прямую телефонную линию 14 января с 09:00 до 12:00 по номеру телефона (+375-017) 379-7-60.

Заместителю председателя ГКНТ Татьяне Столяровой граждане могут задать волнующие их вопросы 28 января с 9.00 до 12.00 по номеру телефона (+ 375-017) 377-15-54.