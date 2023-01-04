Налоговые органы Гомельской области продолжают выявлять факты выплаты зарплаты «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, налоговыми органами региона выявляются схемы минимизации налоговых поступлений путем регистрации физических лиц, в том числе работников организаций, в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) и заключения с ними гражданско-правовых договоров.

При этом фактически указанные физические лица выполняли присущие трудовым отношениям функции и не осуществляли самостоятельную деятельность как ИП.

За январь-октябрь 2022 года при проведении камерального контроля у 12 субъектов хозяйствования Гомельской области выявлены схемы минимизации налоговых обязательств по подоходному налогу с физических лиц, путем формального документирования оказания услуг либо выполнения работ ИП для организаций с целью подмены реальных трудовых отношений. В адрес указанных субъектов направлены уведомления с предложением о добровольной корректировке налоговых обязательств.

В добровольном порядке дополнительно уплачено в бюджет подоходного налога с физических лиц в сумме 453,6 тыс. рублей.