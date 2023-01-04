|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫЯВЛЯТЬ ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»
15:33 04.01.2023
Налоговые органы Гомельской области продолжают выявлять факты выплаты зарплаты «в конвертах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, налоговыми органами региона выявляются схемы минимизации налоговых поступлений путем регистрации физических лиц, в том числе работников организаций, в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) и заключения с ними гражданско-правовых договоров.
При этом фактически указанные физические лица выполняли присущие трудовым отношениям функции и не осуществляли самостоятельную деятельность как ИП.
За январь-октябрь 2022 года при проведении камерального контроля у 12 субъектов хозяйствования Гомельской области выявлены схемы минимизации налоговых обязательств по подоходному налогу с физических лиц, путем формального документирования оказания услуг либо выполнения работ ИП для организаций с целью подмены реальных трудовых отношений. В адрес указанных субъектов направлены уведомления с предложением о добровольной корректировке налоговых обязательств.
В добровольном порядке дополнительно уплачено в бюджет подоходного налога с физических лиц в сумме 453,6 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
Курсы в банках
на 04.01.2023
Конвертация в банках
на 04.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте