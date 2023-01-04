В декабре 2022 г. на короткий номер 191 Комитета госконтроля Беларуси поступило более 300 сообщений о завышении цен на товары (услуги, работы) и сокращении ассортимента в магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал контрольного ведомства.

Отмечается, что по всем поступающим обращениям информация оперативно передается мобильным группам, работающим в Минске и в регионах страны, для изучения и проверки.

КГК напомнил, что звонки по короткому номеру 191 принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.