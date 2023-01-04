C целью приоритетного въезда в пункты пропуска отдельные водители пытаются нарушить законодательство, представляя при регистрации в электронной очереди подложные документы на перевозимый товар.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в зону ожидания транспортно-логистического центра «Каменный Лог-Белтаможсервис» прибыл грузовой автомобиль, принадлежащий российскому перевозчику. При регистрации в электронной очереди водитель представил транспортные и коммерческие документы, в которых, помимо прочих товаров, были указаны товары, подвергающиеся быстрой порче. А это является основанием для приоритетного въезда в пункт пропуска.

При проверке в пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники установили, что фактически в грузовом отсеке автомобиля указанный «скоропорт» отсутствовал. Данную информацию подтвердил и представитель перевозчика.

По факту обнаружения подложного комплекта документов вызваны сотрудники РОВД. Как результат, Ошмянским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении водителя в соответствии с ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь.

За 2022 год Гродненской региональной таможней выявлено 11 подобных случаев.