|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ФИКСИРУЮТ СЛУЧАИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ ПРИОРИТЕТНОГО ВЪЕЗДА В ПУНКТ ПРОПУСКА
14:42 04.01.2023
C целью приоритетного въезда в пункты пропуска отдельные водители пытаются нарушить законодательство, представляя при регистрации в электронной очереди подложные документы на перевозимый товар.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в зону ожидания транспортно-логистического центра «Каменный Лог-Белтаможсервис» прибыл грузовой автомобиль, принадлежащий российскому перевозчику. При регистрации в электронной очереди водитель представил транспортные и коммерческие документы, в которых, помимо прочих товаров, были указаны товары, подвергающиеся быстрой порче. А это является основанием для приоритетного въезда в пункт пропуска.
При проверке в пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники установили, что фактически в грузовом отсеке автомобиля указанный «скоропорт» отсутствовал. Данную информацию подтвердил и представитель перевозчика.
По факту обнаружения подложного комплекта документов вызваны сотрудники РОВД. Как результат, Ошмянским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении водителя в соответствии с ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь.
За 2022 год Гродненской региональной таможней выявлено 11 подобных случаев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
Курсы в банках
на 04.01.2023
Конвертация в банках
на 04.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте