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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 3,17 МЛРД РУБЛЕЙ


13:47 04.01.2023

Дефицит республиканского бюджета в 2023 году составит 3,17 млрд рублей. Это следует из опубликованного сегодня на Национальном правовом портале закона Беларуси от 30 декабря 2022 г. № 231-З «О республиканском бюджете на 2023 год».

Как сообщает НЦПИ, в 2023 году доходы республиканского бюджета планируются в сумме 33 362,4 млн рублей, расходы - 36 536,2 млн рублей.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2023 году остаются области социальной сферы.

В частности, из республиканского бюджета предусматривается финансирование:

сферы социальной политики, в том числе социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощь семьям, воспитывающим детей, реализацию государственной молодежной политики, помощь в обеспечении жильем и другие вопросы в размере 2 639,7 млн рублей;

здравоохранения – 2 103,2 млн рублей;

образования – 1 635,4 млн рублей;

сферы национальной обороны – 2 772,3 млн рублей;

сельского хозяйства – 867,2 млн рублей;

транспортной сферы – 228,6 млн рублей.

На обслуживание государственного долга из республиканского бюджета в 2023 году планируется направить 4 075,6 млн рублей.

Также в 2023 году предусмотрена передача трансфертов:

бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на общую сумму 1934 млн рублей;

местным бюджетам в общей сумме 7 619,5 млн рублей, в том числе: дотации – 4 946,4 млн рублей, субвенции – 2 673,1 млн рублей.
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