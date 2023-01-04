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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ СОСТАВИТ 3,17 МЛРД РУБЛЕЙ
13:47 04.01.2023
Дефицит республиканского бюджета в 2023 году составит 3,17 млрд рублей. Это следует из опубликованного сегодня на Национальном правовом портале закона Беларуси от 30 декабря 2022 г. № 231-З «О республиканском бюджете на 2023 год».
Как сообщает НЦПИ, в 2023 году доходы республиканского бюджета планируются в сумме 33 362,4 млн рублей, расходы - 36 536,2 млн рублей.
Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2023 году остаются области социальной сферы.
В частности, из республиканского бюджета предусматривается финансирование:
сферы социальной политики, в том числе социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощь семьям, воспитывающим детей, реализацию государственной молодежной политики, помощь в обеспечении жильем и другие вопросы в размере 2 639,7 млн рублей;
здравоохранения – 2 103,2 млн рублей;
образования – 1 635,4 млн рублей;
сферы национальной обороны – 2 772,3 млн рублей;
сельского хозяйства – 867,2 млн рублей;
транспортной сферы – 228,6 млн рублей.
На обслуживание государственного долга из республиканского бюджета в 2023 году планируется направить 4 075,6 млн рублей.
Также в 2023 году предусмотрена передача трансфертов:
бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на общую сумму 1934 млн рублей;
местным бюджетам в общей сумме 7 619,5 млн рублей, в том числе: дотации – 4 946,4 млн рублей, субвенции – 2 673,1 млн рублей.
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