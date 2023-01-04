Выплата пенсий и пособий за 7 января 2023 года будет производиться в почтовых отделениях досрочно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 7 января 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Брестской области начнется с 4 января.

В ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска начнется с 5 января.

В ОПС города Гомеля выплата будет осуществляться 6 января.

7 января 2023 года будут функционировать только дежурные ОПС.