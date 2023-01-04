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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНА СТАВКА БИРЖЕВОГО СБОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ
12:53 04.01.2023
Ставка биржевого сбора при реализации отдельных видов молочной продукции на экспорт снижена с 1 января 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», ставка биржевого сбора в размере 0,1% от суммы совершенной биржевой сделки применяется при совершении экспортных сделок со следующими товарами:
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (0402 ТН ВЭД);
молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные (0404 ТН ВЭД);
сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты (0405 ТН ВЭД);
сыры и творог (0406 ТН ВЭД);
казеин (3501.10 ТН ВЭД);
смесь для мороженого сухая (из 1806.90 и 1901.90 ТН ВЭД).
Актуальные ставки биржевого сбора размещены на сайте БУТБ.
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