Ставка биржевого сбора при реализации отдельных видов молочной продукции на экспорт снижена с 1 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», ставка биржевого сбора в размере 0,1% от суммы совершенной биржевой сделки применяется при совершении экспортных сделок со следующими товарами:

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (0402 ТН ВЭД);

молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные (0404 ТН ВЭД);

сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты (0405 ТН ВЭД);

сыры и творог (0406 ТН ВЭД);

казеин (3501.10 ТН ВЭД);

смесь для мороженого сухая (из 1806.90 и 1901.90 ТН ВЭД).

Актуальные ставки биржевого сбора размещены на сайте БУТБ.