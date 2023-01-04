УП «Белтехосмотр» в 2022 году выдало 1 340 584 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 15,8% меньше аналогичного показателя за 2021 г. (1 592 354 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 1 105 104 разрешения (82,4% от общего количества).