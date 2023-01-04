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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР В 2022 ГОДУ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 1,3 МЛН РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТА К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
12:00 04.01.2023
УП «Белтехосмотр» в 2022 году выдало 1 340 584 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 15,8% меньше аналогичного показателя за 2021 г. (1 592 354 разрешения).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 1 105 104 разрешения (82,4% от общего количества).
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