|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ В БЕЛАРУСИ ЗА 2022 ГОД ВОЗРОСЛО НА 10%
11:40 04.01.2023
Количество резидентов СЭЗ в Беларуси за 2022 год возросло на 10%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в свободных экономических зонах, индустриальном парке «Великий камень» и особой экономической зоне «Бремино-Орша» в прошлом году зарегистрировано 53 новых резидента. Суммарный объем заявленных инвестиций составил $260 млн, планируется создать 2,7 тыс. рабочих мест.
Инвесторы намерены реализовать бизнес-инициативы в дерево- и металлообработке, химической промышленности, логистике, фармацевтике, медицине, машиностроении, сельском хозяйстве.
Среди наиболее крупных проектов – строительство транспортно-логистического центра в индустриальном парке «Великий камень», контейнерного терминала в Свислочском районе, создание тепличного хозяйства в Брестском районе и производства по выпуску древесных топливных гранул в Полоцке.
В целях повышения инвестиционной привлекательности площадок СЭЗ продолжается создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году введены в эксплуатацию три крупных объекта энергетической инфраструктуры, в 2023-м планируется завершить строительство еще шести.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
Курсы в банках
на 04.01.2023
Конвертация в банках
на 04.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте