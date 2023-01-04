Количество резидентов СЭЗ в Беларуси за 2022 год возросло на 10%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в свободных экономических зонах, индустриальном парке «Великий камень» и особой экономической зоне «Бремино-Орша» в прошлом году зарегистрировано 53 новых резидента. Суммарный объем заявленных инвестиций составил $260 млн, планируется создать 2,7 тыс. рабочих мест.

Инвесторы намерены реализовать бизнес-инициативы в дерево- и металлообработке, химической промышленности, логистике, фармацевтике, медицине, машиностроении, сельском хозяйстве.

Среди наиболее крупных проектов – строительство транспортно-логистического центра в индустриальном парке «Великий камень», контейнерного терминала в Свислочском районе, создание тепличного хозяйства в Брестском районе и производства по выпуску древесных топливных гранул в Полоцке.

В целях повышения инвестиционной привлекательности площадок СЭЗ продолжается создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году введены в эксплуатацию три крупных объекта энергетической инфраструктуры, в 2023-м планируется завершить строительство еще шести.