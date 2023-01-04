ЭКОНОМИКА РБ

В СОСТАВ МТЗ-ХОЛДИНГА ВКЛЮЧЕНО ЕЩЕ ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

11:33 04.01.2023 ОАО «Фирменная торговля промышленности» 26 декабря 2022 года включено в состав «МТЗ-Холдинга». Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». Согласно информации, общество занимается розничной и оптовой продажей непродовольственных товаров, львиная доля которых – товары народного потребления белорусского производства. Торговые площади предприятия располагаются в Минске на Логойском тракте, 19.