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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ ОБЪЯВИЛО ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЗАКУПКУ НИОКР ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «УМНЫЙ ГОРОД (РЕГИОН)»
11:07 04.01.2023
Министерство связи и информатизации Беларуси объявило открытый конкурс на закупку научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Создание первой очереди типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, конкурс объявлен в рамках реализации второго этапа мероприятия 68 «Реализация комплексного проекта «Умные города Беларуси». Создание типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы.
Информация о проведении открытого конкурса по мероприятию 68 размещена на электронной торговой площадке (номер процедуры государственной закупки № auc0001022538).
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