ЭКОНОМИКА РБ

МИНСВЯЗИ ОБЪЯВИЛО ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЗАКУПКУ НИОКР ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «УМНЫЙ ГОРОД (РЕГИОН)»

11:07 04.01.2023 Министерство связи и информатизации Беларуси объявило открытый конкурс на закупку научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Создание первой очереди типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, конкурс объявлен в рамках реализации второго этапа мероприятия 68 «Реализация комплексного проекта «Умные города Беларуси». Создание типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. Информация о проведении открытого конкурса по мероприятию 68 размещена на электронной торговой площадке (номер процедуры государственной закупки № auc0001022538).