В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) изменилась сумма биржевого задатка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в связи с увеличением с 1 января 2023 года размера базовой величины с 32 BYN до 37 BYN соответствующим образом изменилась и сумма биржевого задатка для обеспечения исполнения обязательств по оплате биржевого сбора для резидентов Беларуси, равная 10 базовым величинам, – с 320 BYN до 370 BYN.

В связи с этим, во избежание недопуска к торгам по причине непредоставления требуемой суммы биржевого задатка, БУТБ просит участников биржевой торговли, внесших задаток до 1 января 2023 года, доплатить оставшуюся сумму с учетом изменившегося размера базовой величины.

Так, если до 1 января 2023 года было внесено 320 BYN, то необходимо доплатить 50 BYN.