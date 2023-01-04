ЭКОНОМИКА РБ

НЕКОТОРЫЕ МАГАЗИНЫ «ЕВРООПТ» 4 ЯНВАРЯ МОГУТ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАТЬ

10:33 04.01.2023 Некоторые магазины «Евроопт» 4 января могут временно не работать. Такая информация размещена на сайте ООО «Евроторг». «По причине технических неполадок у компании «ТУССОН», обслуживающей кассовые аппараты, 4 января некоторые магазины «Евроопт» могут временно не работать», - говорится в сообщении. ООО «Евроторг» приносит извинения за доставленные неудобства.