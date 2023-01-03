Развитие промышленного инжиниринга будет способствовать повышению инновационной восприимчивости экономики. Об этом заявил в интервью газете «Рэспубліка» начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский.

По его словам, в текущих условиях принципиальным вопросом является сопряжение потенциала науки и потребностей промышленности.

«Глубоко укоренилась практика, когда научные организации выполняют задания научно-технических программ, создают опытные образцы и новые технологии. Далее, считая свою миссию завершенной, передают их заказчику, который должен сам обеспечить внедрение созданных разработок на подведомственных организациях. Казалось бы, это и правильно, но!.. Производственники, хорошо освоившие работающую технологию, вовсе не стремятся тратить силы на внедрение отечественных новинок, делая ставку на приобретение зарубежных технологий. «Почему?!» – спросите вы. Да потому, что иностранные компании при продаже своего оборудования обеспечивают еще и инжиниринговое сопровождение – шеф-монтаж, обучение персонала и т.п. В итоге сопровождение внедрения новшеств (очень важный процесс) осуществляется нашей научно-инновационной сферой отнюдь не лучшим образом.

Отсутствие сопряжения между промышленностью и наукой на этапе внедрения и освоения в производстве отечественных разработок непосредственно сказывается на инновационной восприимчивости экономики. Сама по себе разработка может быть технически совершенной и коммерчески перспективной. Но при постановке на производство неминуемо возникает ряд нюансов. Например, конструктивно изделие необходимо адаптировать под функциональные особенности производственных линий. И если нет сопряжения науки и производства на стадии организации серийного выпуска, то возникают проблемы. Решаемые, но требующие временных и ресурсных затрат», – отметил начальник управления, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его мнению, логично решать этот вопрос в русле создания межотраслевых инжиниринговых центров, которые бы брали на себя миссию сопровождения внедрения научно-технической продукции в производство. Такие центры могли бы применять свои компетенции и в рамках других отраслей.

«Например, напрашивается создание такого центра в области металлообработки на базе Физико-технического института НАН Беларуси. В стране много обрабатывающих производств, а металлические изделия задействуются в оборудовании во всех отраслях. И такой инжиниринговый центр мог бы компетентно решать вопросы в своей области, в том числе по развитию ремонтно-восстановительных технологий для независимого обслуживания иностранного оборудования.

Аналогичная ситуация и в машиностроении, где роль центра проминжиниринга мог бы взять на себя Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси.

Надо отметить, что примеры таких межотраслевых сервисов в Беларуси есть, в частности система райагросервисов. Они ремонтируют и оказывают услуги по обслуживанию техники сельскохозяйственным организациям и фактически являются связующим звеном между производителями техники и их потребителями на селе.

Для налаживания системной работы в этом направлении необходимо подготовить концепцию развития промышленного инжиниринга в Беларуси, которая станет первым шагом на пути повышения восприимчивости национальной экономики, снятия межотраслевых барьеров в ее развитии», – резюмировал представитель министерства.