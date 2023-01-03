Минский тракторный завод в 2022 году произвел 38 136 единиц техники. Об этом сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Минский тракторный завод в 2022 году произвел 38 136 единиц техники. И это на 2 243 единицы больше, чем в 2021 году. Таким образом прирост составил около 6%», — говорится в сообщении. При этом предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГ» нарастили производство техники на 1,5 тысячи единиц. На внутренний рынок поставлено 2,5 тысячи тракторов.