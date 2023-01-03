|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НА 6%
10:08 04.01.2023
Минский тракторный завод в 2022 году произвел 38 136 единиц техники. Об этом сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Минский тракторный завод в 2022 году произвел 38 136 единиц техники. И это на 2 243 единицы больше, чем в 2021 году. Таким образом прирост составил около 6%», — говорится в сообщении. При этом предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГ» нарастили производство техники на 1,5 тысячи единиц. На внутренний рынок поставлено 2,5 тысячи тракторов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
Курсы в банках
на 04.01.2023
Конвертация в банках
на 04.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте