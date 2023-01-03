В Беларуси стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств, который ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с его территориальными органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, для участия субъектам хозяйствования, эксплуатирующим 25 и более единиц механических транспортных средств, необходимо в срок с 1 января по 15 февраля текущего года направить в областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды отчеты участников конкурса.

Порядок организации и проведения мероприятия определен Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 27 от 29 августа 2019 г.

По результатам конкурса 6 организаций-победителей, по три в каждой номинации, будут награждены дипломами и денежными премиями.