ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


09:12 04.01.2023

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 декабря 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br151,80 (ранее Br131,00), серебро – Br2,01 (ранее Br1,61), платина – Br89,24 (ранее Br75,30); палладий – Br149,84 (ранее Br140,20); родий – Br997,17 (ранее Br983,27), рутений – Br40,65 (ранее Br39,13); иридий – Br394,04 (ранее Br279,49), осмий – Br33,53 (ранее Br29,81).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
валюта курс
EUR 2.8575
USD 2.7088
RUB 3.8242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7088 -0.0276
RUB 3.8242 +0.0407
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8600
USD 2.7120 2.7250
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0570
EUR/RUB 73.5000 100.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте