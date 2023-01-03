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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:12 04.01.2023
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 декабря 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br151,80 (ранее Br131,00), серебро – Br2,01 (ранее Br1,61), платина – Br89,24 (ранее Br75,30); палладий – Br149,84 (ранее Br140,20); родий – Br997,17 (ранее Br983,27), рутений – Br40,65 (ранее Br39,13); иридий – Br394,04 (ранее Br279,49), осмий – Br33,53 (ранее Br29,81).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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