ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:12 04.01.2023 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 декабря 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br151,80 (ранее Br131,00), серебро – Br2,01 (ранее Br1,61), платина – Br89,24 (ранее Br75,30); палладий – Br149,84 (ранее Br140,20); родий – Br997,17 (ранее Br983,27), рутений – Br40,65 (ранее Br39,13); иридий – Br394,04 (ранее Br279,49), осмий – Br33,53 (ранее Br29,81). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.