Из-за потепления на Полоцкой ГЭС идет сброс паводковой воды. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«Аномальное потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку на Западной Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотины Полоцкой ГЭС была приоткрыта. В настоящее время расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 метров кубических в секунду при многолетнем среднем расходе 292 метра кубических в секунду. Принятые меры позволят минимизировать риски подтопления в верховьях ГЭС», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к концу недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается, что с изменением температурного режима гидрологическая ситуация на реке Западная Двина стабилизируется.