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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ НА ПОЛОЦКОЙ ГЭС ИДЕТ СБРОС ПАВОДКОВОЙ ВОДЫ
18:00 03.01.2023
Из-за потепления на Полоцкой ГЭС идет сброс паводковой воды. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«Аномальное потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку на Западной Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотины Полоцкой ГЭС была приоткрыта. В настоящее время расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 метров кубических в секунду при многолетнем среднем расходе 292 метра кубических в секунду. Принятые меры позволят минимизировать риски подтопления в верховьях ГЭС», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что к концу недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается, что с изменением температурного режима гидрологическая ситуация на реке Западная Двина стабилизируется.
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