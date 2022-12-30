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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ МИНСКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР УПАЛО, А СТОИМОСТЬ — ВЫРОСЛА


17:49 03.01.2023

За неделю, 26 декабря — 2 января, предложение выставленных на продажу квартир в Минске снизилось, а цена за квадратный метр выросла.

Как пишет Realt, за последнюю неделю 2022 года ряд столичных агентств повысил цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Так, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,3% и составил $1207. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1396, что на 1,4% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 9%: с 17,4 до 15,8 тысяч. В разрезе числа комнат предложение уменьшилось во всех случаях. Наиболее ощутимое снижение в процентном соотношении отмечалось у 1-комнатных квартир — минус 15,5%. Почти на 8% снизилось количество 2- и 4-комнатных квартир в обоих случаях. Количество «трешек» поредело на 4%.

По всем районам столицы также произошло снижение числа выставленных на продажу квартир. Существеннее уменьшилось предложение в Октябрьском районе — минус 12,5%, чуть менее (-11% и -6%) — в Московском и Центральном соответственно. В остальных случаях существенных изменений не произошло.

За последнюю неделю 2022 года наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенное — у 1-, 2- и 4-комнатных (+1,8%). Средняя цена квадратного метра у 3-комнатных квартир увеличилась на 0,6%.

В разрезе районов города также чаще наблюдался рост средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дороже в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. Небольшое снижение цен отмечалось в Московском и Ленинском районах.
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